Vivo V70 вышел в России за 35 тысяч рублей

Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон V70, который стоит 35 и 45 тысяч рублей за конфигурации с 8/256 и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка оснащается 6,59-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2750:1260 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 50 (перископический модуль) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 50 Мп с автофокусом, корпусом с алюминиевым сплавом и матовым стеклом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой OriginOS 6.