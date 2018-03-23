Vivo V9 с крутым дизайном

Официально анонсирован смартфон Vivo V9, и он нереально крутой. Производитель понял, что бороться с трендом на челку в верхней части экрана нет смысла, так что пошли своим путем и реализовали привлекательный дизайн такого решения. Плашка достаточно небольшая, дисплей занимает практически всю лицевую панель устройства, на тыльной стороне у нас небольшой логотип компании, плюс камера двойная и вспышка. Устройство достаточно тонкое, удобно лежит в руке, в плане характеристик тоже все очень даже достойно. Пока что стоимость не называется, но в последнее время абсолютно все устройства Vivo выглядят круто и интересно, своих денег новинка точно стоит, особенно если вы хотите современное решение с высокой производительностью и привлекательным внешним видом. Осталось только дождаться старта официальных продаж.