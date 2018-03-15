Vivo V9 с крутой начинкой

Буквально вчера мы писали про то, что в сети появились фотографии мобильного телефона Vivo V9 и что он выглядит круто. Теперь в сети появились и основные характеристики мобильного телефона, среди которых можно увидеть процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Для большинства пользователей этого хватит с головой, чтобы пользоваться продуктом каждый день и получать от него самые позитивные эмоции. Конечно, стоит понимать, что это не флагман и производительность продукта будет немного ниже, чем у флагманских моделей. Но, с другой стороны, и стоимость здесь будет ниже, так что обязательно будем следить за устройством и напишем детальную статью обо всех особенностях новинки. Вполне возможно, что гаджет будет популярным.