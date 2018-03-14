Vivo V9 выглядит шикарно

Появились характеристики мобильного телефона Vivo V9, который давненько обсуждали в сети. Оказалось, что ничего необычного продукт нам не покажет — за основу производительности взят процессор Qualcomm Snapdragon 660, он вполне справляется с играми и приложениями, плюс греется мало. Отличная модель для смартфона пред-флагманского уровня. Дисплей здесь нового формата, 18:9, с разрешением 2160 на 1080 точек. Думаю, если вы давно хотели себе качественный продукт, то этот смартфон вам должен подойти. Он достаточно доступный, у него есть все необходимые характеристики и крутое железо, плюс вы всегда сможете похвастаться своим дизайном, так как выглядит Vivo V9 и правда довольно круто. Остается лишь надеяться на адекватную стоимость устройства для отечественного рынка. Узнаем об этом в самое ближайшее время.