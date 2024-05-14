Vivo Watch 3 ECG оценили в 205 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Watch 3 ECG, которая оценена на местном для производителя китайском рынке в 205 долларов. Новинка также характеризуется металлическим корпусом, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с функцией Always-On Display, более чем 100 циферблатами, датчиками для измерения ЭКГ, частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, мониторингом качества сна, поддержкой более 100 спортивных режимов, автономностью до 16 дней при обычной работе и до 3 дней с включенным экраном и LTE, модулем NFC для бесконтактной оплаты и модулем GPS.