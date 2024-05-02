Vivo X Fold 3 Pro возглавил "потребительский" рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг удовлетворенности китайских пользователей своими смартфонами. Больше всего китайцы довольно новеньким складным флагманом Vivo X Fold 3 Pro. На втором месте расположился прошлогодний корейский флагман Samsung Galaxy S23 Ultra, а на третьем еще один китаец – iQOO 12 Pro. Любопытно, что в десятку попали актуальные флагманы Samsung Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra.

Напомним, что оцененный от 1385 долларов X Fold3 Pro оснащается 8,03-дюймовым гибким экраном AMOLED с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2480:2200 пикселей, 6,53-дюймовым внешним дисплеем AMOLED с разрешением 2748:1172 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной основной камерой Zeiss с модулями на 50 Мп (OmniVision OV50H с OIS), 64 Мп (телеобъектив и OV64B) и 50 Мп (сверхширик на Samsung JN1), двумя селфи-камерами разрешением по 32 Мп, 4-нанометрвоым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт, портом USB 3.2 Gen 2 и поддержкой Wi-Fi 7.