Vivo X Fold получит складной 3K-экран

Сетевые источники поделились подробностями о складном смартфоне Vivo X Fold, официальный релиз которого ожидается в этом году. Устройству прочат внешний 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, внутренний гибкий 8-дюймовый дисплей с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 8 Gen 1, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп (сверхширокоугольный), 12 Мп (2-кратный оптический зум) и 8 Мп (перископный модуль с 5-кратным оптическим зумом), 8 или 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4600 мАч, а также поддержку проводной зарядки на 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.