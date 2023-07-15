Vivo X100 Pro+ получит 10-кратный оптический зум

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском камерофоне Vivo X100 Pro+, выход которого ожидается в начале следующего года. Утверждается, что аппарат оснастят основной камерой с главным модулем на базе доработанного 200-Мп датчика изображения Samsung HP3 оптического формата 1/1,4 дюйма. Также сообщается о модулях с 3- или 5-кратным оптическим зумом, который благодаря алгоритмам ИИ будет улучшен до 10-кратного. Якобы производитель будет продвигать его как «10-кратный оптический зум». Разумеется, в качестве аппаратной основы будет использоваться еще не представленная официально топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.