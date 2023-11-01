Vivo X100 Pro получит камеру с дюймовым датчиком

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл характеристики флагманского смартфона Vivo X100 Pro, который будет представлен в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300, которая недавно набрал в бенчмарке AnTuTu рекордные 2,24 миллиона баллов, новейшей оперативной памятью LPDDR5T, фирменным чипом для обработки изображений Vivo V3, а также основной камерой с главным 50-Мп модулем на базе 1-дюймового сенсора Sony IMX989, оптики Zeiss с диафрагмой F/1,75 и оптической стабилизацией изображения, 64-Мп перископным модулем на основе датчика изображения OmniVision OV64B (оптический формат 1/2 дюйма c 0,7 мкм пикселями и OIS) и сверхширокоугольным модулем.

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