Vivo X100 Pro совсем скоро появится в продаже в Европе

Можно смело заявить, что Vivo X100 Pro — один из лучших смартфонов, доступных на рынке, и с момента его официального запуска в Китае прошло три месяца, так что многие пользователи просто успели забыть о его существовании. Но теперь, когда судебные разбирательства между китайскими компаниями и Nokia завершились, появились отличные новости о том, что этот мощный смартфон скоро появится на европейских рынках. Согласно предоставленной инсайдерами информации, Vivo X100 Pro будет запущен на европейских рынках 15 февраля, то есть уже послезавтра. И тем, кто хочет получить данный смартфон, придётся отдать 1199 евро за вариант с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.

Безусловно, может показаться, что это слишком высокая цена цена, но конкуренты с примерно тем же уровнем камер, железа и дисплея продаются даже дороже, так что это стоит учитывать в случае покупки. Кроме того, многие издания считают, что у этого смартфона лучшая система камер на рынке. При этом стоит отметить, что Vivo X100 Pro поставляется не с процессором Snapdragon 8 Gen 3, который на текущий момент является самым мощным в мире. Вместо этого смартфон предлагает процессор MediaTek Dimensity 9300, который является одним из лучших флагманских процессоров на рынке, но всё же не лучшим. Производительность у этого смартфона отличная, и, скорее всего, разницы пользователь всё равно не заметит, плюс многие будут покупать гаджет именно за камеры — он снимает очень хорошо и, безусловно, заслуживает внимания.