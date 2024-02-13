Vivo X100 Pro совсем скоро появится в продаже в Европе

Безусловно, может показаться, что это слишком высокая цена цена, но конкуренты с примерно тем же уровнем камер, железа и дисплея продаются даже дороже, так что это стоит учитывать в случае покупки. Кроме того, многие издания считают, что у этого смартфона лучшая система камер на рынке. При этом стоит отметить, что Vivo X100 Pro поставляется не с процессором Snapdragon 8 Gen 3, который на текущий момент является самым мощным в мире. Вместо этого смартфон предлагает процессор MediaTek Dimensity 9300, который является одним из лучших флагманских процессоров на рынке, но всё же не лучшим. Производительность у этого смартфона отличная, и, скорее всего, разницы пользователь всё равно не заметит, плюс многие будут покупать гаджет именно за камеры — он снимает очень хорошо и, безусловно, заслуживает внимания.