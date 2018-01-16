Vivo X20 Plus UD готовят к релизу

Смартфон Vivo X20 Plus UD является первой моделью мобильного телефона, который поступит в серийное производство и будет радовать своих потенциальных покупателей сканером отпечатков пальцев под дисплеем. То есть, сканер вмонтирован под стеклом, его не видно и только приложив палец, вы сможете понять, что там он имеется. Сканер работает достаточно шустро, его уже протестировали и теперь могут спокойно запускать в продажу. Для многих покупателей такой смартфон будет действительно интересной и желанной покупкой. Теперь же можем только ждать и надеяться, что релиз нового мобильного телефона на перенесут на длительный срок и что хотя бы в 2018 году его реально отправят в магазины. Шансы на это есть, осталось только подождать и можно откладывать деньги - такая штука обойдется не в самые мелкие деньги.