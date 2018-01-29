Vivo X20 Plus UD не работает со стеклом

Только вчера мы писали новость о том, что гаджет Vivo X20 Plus UD станет первым смартфоном на рыке, который порадует своего потенциального покупателя сканером отпечатков пальцев, скрытым под дисплеем. Эта технология долго разрабатывалась и вот гаджет уже в продаже, но появилась первая проблема - если поставить на дисплей смартфона защитное стекло, но сканер работать не будет, он банально не сможет «дотянуться» до отпечатка через защитное стекло. Не скажу, что это кого-то сильно разочаровало, так как с пленками вроде все работает, да и мало кто планирует на гаджет такого типа ставить стекло и терять весь лоск дизайна. С другой стороны, технология несовершенна, это все знали и теперь производитель просто будет работать над тем, чтобы улучшить ее и позволить пользователям ставить стекло на новых моделях.