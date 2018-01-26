Vivo X20 Plus UD поступил в продажу

2018-01-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vivo X20 Plus UD; [108]
Первый в мире смартфон со сканером отпечатков пальцев под дисплеем Vivo X20 Plus UD официально представлен и вскоре его отправят на прилавки, уже 1 февраля его можно будет купить в магазинах. В самое ближайшее время мы напишем полноценную статью по данному гаджету, дабы вы понимали, что он умеет и почему его действительно стоит купить, но уже сейчас можно говорить, что за 565 долларов получить такого рода продукт - очень круто, многие компании более простые флагманы продают за 600-700 баксов, здесь же совершенно новая технология, которая перевернет рынок мобильных телефонов и стоит новый гаджет вполне адекватных денег. Помимо этого, стоит понимать, что компания Vivo вышла на рынок России официально, то есть у вас будет возможность купить смартфон официально, с сервисом и поддержкой, что тоже очень радует.


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