Vivo X20 Plus UD поступил в продажу

Первый в мире смартфон со сканером отпечатков пальцев под дисплеем Vivo X20 Plus UD официально представлен и вскоре его отправят на прилавки, уже 1 февраля его можно будет купить в магазинах. В самое ближайшее время мы напишем полноценную статью по данному гаджету, дабы вы понимали, что он умеет и почему его действительно стоит купить, но уже сейчас можно говорить, что за 565 долларов получить такого рода продукт - очень круто, многие компании более простые флагманы продают за 600-700 баксов, здесь же совершенно новая технология, которая перевернет рынок мобильных телефонов и стоит новый гаджет вполне адекватных денег. Помимо этого, стоит понимать, что компания Vivo вышла на рынок России официально, то есть у вас будет возможность купить смартфон официально, с сервисом и поддержкой, что тоже очень радует.