Vivo X20 Plus UD со сканером пальца в экране обойдется в $560

Вчера компания Vivo официально представила смартфон X20 Plus UD, который был показан на выставке CES 2018. Сегодня была объявлена его цена – 3598 юаней или около 31 900 рублей. Напомним, что главной особенностью новинки стал сканер отпечатка пальцев, интегрированный в область дисплея. Новая для смартфонов технология полагается на сканер Synaptics, массовое производство которого началось в конце прошлого года. Помимо разблокировки устройства, такой сканер поддерживает различные сценарии использования, вроде аутентификации пользователи при совершении платежей.

Vivo X20 Plus UD оснастили восьмиядерным процессором Snapdragon 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 512, 6,43-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, сдвоенной 24+5 Мп основной камерой, 12 Мп камерой для селфи, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также аккумулятором на 3800 мАч. В качестве операционной системы здесь используется Android Nougat 7.1.2.