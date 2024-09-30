Vivo X200 Pro mini окажется очень легким

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о компактном флагмане Vivo X200 Pro mini, который представят в середине октября. Утверждается, что 6,3-дюймовый аппарат будет весить 190 граммов. По словам источника, это мало для устройства с аккумулятором ёмкостью 5700 мАч, катушкой беспроводной зарядки, тройной основной камерой с крупным перископным модулем, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400, системой охлаждения, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и корпусом с металлической рамкой. Предполагается, что китайские инженеры могли снизить вес за счет задней панели, применив не стекло, а более легкий пластик. По словам источника, тыльная панель ощущается как стекло, но у него нет уверенности, что так оно и есть на самом деле.