Vivo X200 Ultra получит продвинутую сверхширокоугольную камеру

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station продолжает делиться подробностями об основной камере флагманского смартфона Vivo X200 Ultra. Ранее он сообщил, что китайский производитель откажется от дюймового сенсора в главном модуле в пользу датчика изображения Sony LYT-818 оптического размера 1/1,28. Сегодня стало известно, что тот же сенсор будет использоваться и в сверхширокоугольном модуле. Причем главный модуль будет работать в связке с 35-мм оптикой (в полнокадровом эквиваленте). Перископный модуль будет основан на том же 200-Мп датчике Samsung оптического размера 1/1,4 дюйма. В качестве аппаратной основы будет использоваться Qualcomm Snapdragon 8 Elite.