Vivo X200 получит более медленную зарядку

Согласно новым данным, которые были предоставлены достаточно надёжными инсайдерами, новый смартфон Vivo X200 может получить неожиданное снижение мощности проводной зарядки, что для современного рынка является чем-то совершенно невероятным. Стоит напомнить, что в прошлом году смартфон X100 от того же производителя вышел с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, но, согласно недавней сертификации нового гаджета в Китае, X200 будет поддерживать лишь 90 Вт. Поддержка беспроводной зарядки, как и у предшественника, отсутствует, что тоже слегка неприятно, но в целом это не такая уж и большая проблема для современного мира. Однако батарея новинки станет больше по сравнению с X100 — смартфон нового поколения получит ёмкость около 5500–5600 мАч, так что снижение мощности зарядки, возможно, будет оправдано.

Также есть данные о том, что новый смартфон будет оснащён свежим (и ещё официально не анонсированным) мобильным процессором Dimensity 9400, экраном с диагональю 6,3 дюйма с разрешением 1.5K и оптическим сканером отпечатков пальцев. На тыльной стороне устройства будут располагаться основная камера на 50 Мп и перископическая камера с 3-кратным зумом на 50 Мп. Так что в целом смартфон достаточно интересный, но не совсем понятно почему производитель принял решение снизить мощность зарядки — обычно она наоборот набирает мощность от поколения к поколению. Подобных ситуаций на рынке практически не происходит и, безусловно, это вызывает вопросы.
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