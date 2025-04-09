Vivo X200s протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo X200s, официальный релиз которого состоится уже 11 апреля. Грядущая новинка, основанная на 3-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 9400+, набрала 2906450 баллов. Смартфон также оснастят 6,67-дюймовым плоским экраном производства BOE Q10 с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой с объективами от компании ZEISS, батареей ёмкостью 6200 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок.