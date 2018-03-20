Vivo X21 получил встроенный в экран сканер отпечатка пальцев

Китайская компания Vivo представила базрамочный смартфон Vivo X21, главной фишкой которого стал интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев. Правда, этой особенностью обладает только старшая версия новинки, в то время как младшая довольствуется традиционным дактилоскопом на задней панели.

Смартфон оснастили 6,28-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойной основной камерой 12+5 Мп, селфи-камерой на 12 Мп, аккумулятором на 3200 мАч с быстрой зарядкой и Funtouch OS 4.0 на базе операционной системы Android 8.1 Oreo. Vivo X21 в версии с 6+64 ГБ памяти оценен в 457 долларов, а версия с 6+128 ГБ обойдется в 507 долларов. За версию со сканером, встроенным в экран, придется выложить 568 долларов.