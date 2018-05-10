Vivo X21i получит хорошее железо

Появилась первая информация и фотографии нового смартфона Vivo X21i. Правда, фотографии в низком разрешении, так что говорить с уверенностью о дизайне устройства мы пока не можем, но уже сейчас видна вставка в верхней части экрана. Думаю, эта деталь дизайна останется со смартфонами на очень длительный период. В плане производительности тоже все хорошо — за производительность устройства отвечает процессор MediaTek Helio P60, поддерживать мощность процессора будет оперативная память на 6 гигабайт. Для большинства современных игр этого предостаточно, остальные параметры новинки узнаем совсем скоро вовремя официального анонса. Вообще, компания Vivo в последнее время радует нас хорошими новинками с адекватной ценой и высокой производительностью. Думаю, в будущем все будет только лучше.