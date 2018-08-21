Vivo X23 со сканером отпечатка вмонтированным в экран

Vivo X23 получит 6,4” AMOLED-дисплей (требование сканера в экране), чипсет Snapdragon 710 (или Snapdragon 670), емкий аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки 22,5W по USB-C .Будет в смартфоне 91,2% полезной площади передней панели, 8/128 ГБ памяти, 3D-стекло в оформлении корпуса, AI-наработки для двойной камеры. Дизайн продиктован входящей в тренд «мини-бровью», выделенной сугубо для фронтальной камеры (в частности, OPPO R17 Pro от все той же BBK получил именно такой дизайн, он же будет и в Huawei Mate 20). Отступ снизу сведен до минимума.Стоимость смартфона составит 30000 тысяч рублей.