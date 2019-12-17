Vivo X30 и Vivo X30 Pro поддерживают 5G

В последнее время производители смартфонов стали делать серьезный упор именно на устройства с поддержкой сетей пятого поколения, так как это будущее рынка. Да и давайте будем честными — просто приятно слышать, что твой смартфон поддерживает 5G, даже если эта технология появится на рынке через пару лет. Именно на этом бонусе многие делают акцент ,включая новые смартфоны Vivo X30 и Vivo X30 Pro. Устройства крайне интересно выглядят, у них довольно привлекательная тыльная панель, плюс производитель позаботился о довольно высокой производительности смартфонов. Если вы хотите получить самое современное решение и играть в игры, пользоваться интернетом, наслаждаться общением в интернете, то стоит обратить внимание на новинку.