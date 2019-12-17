Vivo X30 и X30 Pro оснастят отличным зумом

Компания Vivo представила в Китае свои новые смартфоны Х серии Vivo X30 и Vivo X30 Pro.

Между двумя версиями устройств отличие только в их камере.

Смартфон Vivo X30 Pro оснастили четырьмя модулями, где основной получил 64 мегапиксельный главный датчик, 13 мегапиксельный перископ-телеобъектив, который обеспечивает 5 кратный гибридный и 60 кратный цифровой зум, 32 мегапиксельная камера с фокусным расстоянием 50 мм для определения глубины и лучшего качества портретов и 8 мегапиксельный широкоугольный датчик.

Ещё есть лазерная автофокусировка, режимы: Super Night Mode 2.0 и Super Moon Mode для съемки Луны.

А вот смартфон Vivo X30 оснастили тремя модулями. Он остался без перископного телеобъектива, в результате чего камера ограничена только 20 кратным зумом вместо 60.

Новинки получили 6.44 дюймовый Super AMOLED дислпей с максимальной яркостью 1200 нит. 32 мегапиксельную фронтальную камеру, процессор Exynos 980 от компании Samsung в паре 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Также новинки поддерживают сети пятого поколения 5G.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4350 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт. Обе модели работают под управлением фирменной оболочки FuntouchOS 10 на базе Android 9 Pie.