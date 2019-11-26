Vivo X30 выйдет 16 декабря

Vivo готовится выпустить серию X30 в следующем месяце. В ее состав войдут смартфоны двух размеров Vivo X30 5G и Vivo X30 Pro 5G. Меньшая 6,5-дюймовая модель получит до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти с аккумулятором на 4500 мАч. Настройка камеры будет состоять из 64MP + 13MP + 8MP + 2MP датчиков.

Более крупный X30 Pro будет оснащен 6,89-дюймовым дисплеем, до 12 ГБ ОЗУ и массивом камер 60MP + 12MP + 13MP + 13MP. Ожидается, что обе версии получат дисплеи AMOLED 90 Гц. Обе версии будут работать на чипсете Exynos 980 от Samsung со встроенным двухрежимным модемом 5G. Официальная презентация смартфона Vivo X30 состоится в понедельник, 16 декабря.