Vivo X300 FE вышел в версии с 8/256 ГБ памяти

Компания Vivo объявила о выходе новой конфигурации для смартфона X300 FE, которая получила 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Цена новинки на дебютном индийском рынке составила эквивалент 890 долларов. Выпущенные ранее версии на 12/256 ГБ и 12/512 ГБ стоят 945 и 1050 долларов соответственно.

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении 6,31-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640:1216 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц, ОЗУ стандарта LPDDR5X Ultra, встроенную память UFS 4.1, тройную основную камеру Zeiss с модулями на 50 Мп (Sony IMX921), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с сенсором Sony IMX882), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку Вт проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 40 Вт, защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также корпус толщиной 7,99 мм и массой 191 грамм.
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