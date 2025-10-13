Vivo X300 Pro оценили в 745 долларов

Компания Vivo выпустила на дебютный китайский рынок топовый смартфон X300 Pro, который стоит 745 долларов за базовую конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Новинка также получила флагманский 3-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 9500, нейронный процессор обработки изображений Blue Crystal V3+, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, аккумулятор ёмкостью 6510 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 40 Вт соответственно, 6,78-дюймовый экран BOE OLED Q10+ с разрешением 2800:1260 точек, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит, фронтальную камеру разрешением 50 Мп, тройную основную камеру Zeiss с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископ с OIS), корпус из алюминиевого сплава и стекла толщиной 7,99 мм, подэкранный ультразвуковой 3D-сканер отпечатков, предустановленную прошивку OriginOS 6 на основе Android 16, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.