Vivo X300 Pro показали в четырёх расцветках

Компания Vivo опубликовала качественные изображения флагманского смартфона X300 Pro, который будет представлен 13 октября. Производитель подтвердил наличие расцветок Simple White, Pure Black, Wilderness Brown и Free Blue, 6,78-дюймового экрана, корпуса толщиной 7,99 мм с матовым покрытием и металлической рамкой, а также топовой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9500. Также Vivo X300 и X300 Pro будут поддерживать фирменный телеконвертер Vivo Zeiss 2,35x, который уже использовался в X200 Ultra. Он выйдет в серебристой и черной расцветках.