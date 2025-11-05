Vivo X300 Ultra получит 35-мм камеру

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Vivo X300 Ultra, релиз которого ожидается весной следующего года. Утверждается, что новинка получит основную камеру с двумя 200-Мп модулями. Самое интересное, что главный модуль будет работаться в связке с 35-мм (в полнокадровом эквиваленте) объективом. Судя по всему, производитель решил взять пример с компании Nubia, которая уже давно используется 35-мм оптику в главной камере своих смартфонов. Остальные компании имеют дело с фокусным расстоянием от 24 мм до 28 мм. Vivo X300 Ultra также приписывают наличие 6,8-дюймового плоского OLED-дисплея с разрешением 2К.

Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
