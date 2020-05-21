Vivo X50 Pro получит крутую камеру

Разработчики смартфона Vivo X50 Pro официально рассказали о камере своего нового гаджета, которая обладает невероятной стабильностью при съемке видео. Это очень важный момент на самом деле, так как многим пользователям хочется снимать видео на ходу, но они не могут этого делать из-за сильной тряски своего гаджета. Новая камера в Vivo X50 Pro позволить снимать видео буквально на ходу, на ступеньках или во время бега, что предоставит массу различных преимуществ видеографам. Правда, пока что это вся информация, которая имеется на просторах интернета, так что ждем официальную информацию и тогда будем говорить о продукте уже после анонса. Хочется узнать, какие у него будут преимущества помимо крутой камеры. Все же на этом не победить.