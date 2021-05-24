Vivo X60 Curved Screen Edition оценен в $513

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью X60 Curved Screen Edition, которая стала очередной версией выпущенного ранее Vivo X60. Новинку оснастили изогнутым 6,56-дюймовым OLED-экраном с поддержкой HDR10+, кадровой частотой до 120 Гц и подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп (Sony IMX598), 13 Мп и 13 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, предустановленной ОС Android 11 с надстройкой OriginOS 1.0, восьмиядерной платформой Exynos 1080, до 12 ГБ ОЗУ и 256 встроенной памяти, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также корпусом с размерами 158,57:73,24:7,59 мм и массой 176 г. Смартфон выйдет в версиях с 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ памяти по цене в 513, 559 и 590 долларов.