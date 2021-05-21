Vivo X60 Pro 5G стал официальным смартфоном Евро 2020

Компания Vivo объявила о том, что смартфон Vivo X60 Pro 5G стал официальным смартфоном грядущего чемпионата Европы по футболу. Аппарат уже продается в Малайзии, а совсем скоро появится и в европейской продаже.

Напомним, что смартфон характеризуется восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 870, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,56-дюймовым экраном с разрешением 2376:1080 пикселей, поддержкой HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX598 и оптическая стабилизация), 13-Мп сверхширокоугольным модулем и 13-Мп дополнительным модулем, аккумулятором на 4200 мАч, быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и предустановленной OriginOS 1.0 на базе Android 11.