Vivo X60 получит производительный процессор

Вчера версии Vivo X60 и X60 Pro были замечены на нескольких сертификационных сайтах. Ожидается, что они появятся в Европе, Индии и на других рынках уже совсем скоро. В преддверии запуска слитые данные из сертификационных центров указывают на то, что устройства могут получить чипсет Qualcomm Snapdragon вместо Exynos от Samsung. То есть, производитель выпустит две версии смартфона. В Китае обе модели будут оснащены чипсетом Samsung Exynos 1080, тогда как на других рынках будет представлена линейка устройств, за основу которых взят чипсет Snapdragon 870. Вероятно, процессор от компании Samsung будет использоваться только в Китае, тогда как во всем остальном мире будет исключительно вариант на базе Qualcomm. Ожидаем полноценного релиза.

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