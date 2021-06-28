Vivo X60t Pro+ официально представлен

Флагманский смартфон Vivo X60t Pro+ официально запущен в Китае — это новейший смартфон из семейства X60, который предоставляет пользователю даже больший набор преимуществ, чем предыдущие модели. Стоит отметить, что у смартфона Vivo X60t Pro+ имеется 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с изогнутыми краями, который порадует потенциального покупателя соотношением сторон 19,8:9 с разрешением Full HD+ (1080 x 2376 пикселей), плотностью пикселей 398 ppi и частотой обновления до 120 Гц. Важно отметить, что дисплей X60t Pro+ оборудован сканером отпечатков пальцев, который расположен под самим дисплеем — это не новость, конечно, но всё равно приятно. За основу производительности X60t Pro+ взята мобильная платформа Snapdragon 888, которая сочетается с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом до 256 ГБ.

Также в устройстве установлен аккумулятор емкостью 4200 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт. Ещё X60t Pro+ имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру, а основная камера смартфона оснащена 50-мегапиксельным датчиком изображения Samsung GN1 с диафрагмой f/1,57, 48-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Sony IMX598 с оптической стабилизацией, 12-мегапиксельным телеобъективом и 8-мегапиксельным перископом. Приятным бонусом можно назвать тот факт, что X60t Pro+продаётся с операционной системой Android 11 и фирменной прошивкой OriginOS UI 1.0. К сожалению, пока что стоимость смартфона для нашего рынка не сообщается.