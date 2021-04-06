Vivo X70 Pro+ готовится к релизу

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Vivo планирует в ближайшее время представить новый смартфон и X70 Pro+, который должен быть оборудован достаточно производительным процессором и прочими бонусами. Сегодня инсайдер опубликовал якобы полный список характеристик устройства, который действительно внушает доверие. Если верить данной информации, за основу производительности нового флагмана будет взят процессор Qualcomm Snapdragon 888, также устройство будет поддерживать быструю зарядку на 66 Вт, а ещё новинка будет оборудована достаточно продвинутой системой камер с оптикой от компании Zeiss. К сожалению, это неофициальная информация, которая на самом деле может оказаться фейком.