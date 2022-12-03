Vivo X90 получил высокий рейтинг от покупателей

Смартфон Vivo X90 несколько дней назад появился в китайской продаже, но уже стал очень популярным у себя на родине. Как сообщают сетевые источники, новинка получила более 500 отзывов на площадке JD.com, а её средний рейтинг составляет впечатляющие 98%. Пользователи хвалят камеру, высокую производительность и долгое время автономной работы.

Напомним, что новинка оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 9200, фирменным процессором V2 для обработки изображений и других задач, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сенсор Sony IMX663) и 12 Мп (портретник с фокусным расстоянием 50 мм), 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE Q9 с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 2160 МГц и значением DeltaE меньше единицы, селфи-камерой на 32 Мп, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3, батареей ёмкостью 4810 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, стереодинамиками, ИК-излучателем и защита от пыли и воды (степень IP64).