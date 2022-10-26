Vivo X90 получит новый процессор MediaTek

Только мы выпустили новость о том, что компания MediaTek готовит к релизу свой новый флагманский процессор Dimensity 9200, как в сети появился инсайд о том, что первым смартфоном на базе этого чипа станет смартфон Vivo X90. И это на самом деле достаточно интересная новость, так как производитель ранее использовал чипы и Qualcomm, и MediaTek, но обычно в продуктах, приближённых к флагманскому уровню, производитель делал ставку скорее на Qualcomm. Теперь же, видимо, компания решила немного снизить стоимость своего смартфона, чтобы расширить аудиторию пользователей, и ради этого перешла на Dimensity 9200. За счёт этого производитель получает более низкую стоимость устройства при достаточно внушительной производительности.

Недавно в сети появились результаты бенчмарка, в котором указано, что Dimensity 9200 оказался даже мощнее Apple M1, что крайне странно, но не менее привлекательно. Нужно понимать, что производительность процессора на текущий момент не самый важный параметр, так как даже процессоры среднего класса обладают внушительной производительностью и справляются с любыми играми или приложениями. Здесь вопрос скорее в том, какие бонусы даст эта производительность — будет ли Dimensity 9200 снимать в 8К, например, или будет ли у процессора какая-то особенность в плане производительности при съёмке фотографий. Именно благодаря этим преимуществам пользователь отдаёт предпочтение тому или иному смартфону, особенно если речь идёт о флагманском сегменте.
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