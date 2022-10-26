Vivo X90 получит новый процессор MediaTek

Недавно в сети появились результаты бенчмарка, в котором указано, что Dimensity 9200 оказался даже мощнее Apple M1, что крайне странно, но не менее привлекательно. Нужно понимать, что производительность процессора на текущий момент не самый важный параметр, так как даже процессоры среднего класса обладают внушительной производительностью и справляются с любыми играми или приложениями. Здесь вопрос скорее в том, какие бонусы даст эта производительность — будет ли Dimensity 9200 снимать в 8К, например, или будет ли у процессора какая-то особенность в плане производительности при съёмке фотографий. Именно благодаря этим преимуществам пользователь отдаёт предпочтение тому или иному смартфону, особенно если речь идёт о флагманском сегменте.