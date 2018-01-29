Vivo Xplay 7 может получить 10 ГБ оперативной памяти

На просторах китайской социальной сети Weibo появились слайды с закрытой презентации китайской компании Vivo, на которых указаны некоторые характеристики готовящегося к выходу смартфона Xplay 7. Смартфон должен получить OLED-дисплей с разрешением 4K, занимающий 92,9% передней панели, двойную камеру с сенсорами Sony с 4-кратным оптическим зумом, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, рекордные 10 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Отметим, что сейчас на рынке нет смартфонов с таким объемом ОЗУ. Даже 8 ГБ оперативной памяти могут похвастаться лишь несколько моделей – например, ASUS Zenfone AR, OnePlus 5, OnePlus 5T и Xiaomi Mi Mix 2.