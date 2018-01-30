Vivo Xplay 7 получит 10 гигабайт ОЗУ

В этом году компания Vivo планирует поставить количество рекордов по заголовкам в СМИ, которые начинаются с «первый смартфон с …», ведь еще буквально неделю назад мы обсуждали тот факт, что смартфон этой компании стал первым в мире со сканером отпечатков пальцев под стеклом, а теперь Vivo Xplay 7 станет первым смартфоном, у которого внутри будет 10 гигабайт оперативной памяти. Стоит понимать, что это просто маркетинг и на деле смартфону даже половины этой памяти не нужно, сейчас игра требует от силы 2 гигабайта ОЗУ, остальное - для маркетинга. Тем не менее, смартфон смотрится достаточно привлекательно и стильно, у него мощное железо и стоимость будет на адекватном уровне, так что есть шансы на то, что популярность устройство наберет буквально сразу после старта продаж. Но, подождем официального релиза.