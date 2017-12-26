Vivo Xplay7 должен удивить

Появилась достаточно интересная информация о том, что мобильный телефон Vivo Xplay7 уже вроде как готов к анонсу и что это будет первый мобильный телефон на рынке, у которого сканер отпечатков пальцев будет под дисплеем. Это новая технология, которую так активно обсуждали в сети на протяжении нескольких месяцев, а теперь вот производитель говорит о том, что это вполне реально. Конечно, официальных данных пока что нет, но инсайдеры уже давно говорят о том, что производитель готов покорять рынок за счет инноваций и пока что это у него получается - на рынке очень много разных смартфонов от этой компании, которые порадуют вас крутой начинкой при весьма низкой стоимости. Осталось только дождаться релиза данного устройства и можно будет говорить о том, что умеет делать этот продукт в повседневной жизни.