Vivo Y19 уже в России

Компания Vivo официально представила на территории нашего государства смартфон Y19, который выглядит крайне привлекательно и даже может похвастаться достаточно производительной начинкой. Производитель делает упор на доступности и данный гаджет вполне спокойно может уделать большинство конкурентов в плане соотношения цены к возможностям. Устройство оборудовано тремя камерами, плюс дисплей большой с довольно высоким разрешением и все вместе это стоит всего 15 тысяч рублей. Для гаджета с такими широкими возможностями этого прямо предостаточно, особенно если вы хотите заниматься повседневными задачами, а не играть в самые тяжелые игры целыми сутками. Обязательно стоит присмотреться к данной новинке, она выглядит круто.