Vivo Y28 4G оценили в 200 долларов

Компания Vivo представила смартфон Y28 4G, который обойдется на дебютном сингапурском рынке в 200 долларов. Новинка характеризуется 6,68-дюймовым экраном IPS с разрешением 1608:720 точек (HD+), кадровой частотой 90 Гц и яркостью до 1000 нит, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками, модемом 4G, адаптерами Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от влаги в соответствии со степенью IP64, корпусом толщиной 7,99 мм и предустановленной фирменной прошивкой Funtouch OS 14 на основе операционной системы Android 14.

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