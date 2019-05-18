Vivo Y3 стоит 220 долларов

Официально представлен новый смартфон Vivo Y3, который стоит 220 долларов и за эти деньги предоставляет просто нереальный объем возможностей. Например, у данного смартфона есть три камеры, которые отлично снимают даже при плохом освещении. Это хорошие вариант для тех, кто хочет заняться мобильной фотографией и получить от этого максимум удовольствия без покупки дорого флагмана за тысячу долларов. Также смартфон оборудован довольно большой батареей на 5000 мАч, что тоже важно для активного использования. Вы можете целый день заниматься своими делами и даже не переживать о том, что устройство потеряет уровень заряда и вы останетесь без нужной вам связи. Да и с такой ценой конкурировать довольно трудно, как мне кажется.