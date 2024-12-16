Vivo Y300 5G получил батарею на 6500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y300 5G, которая появится в продаже 20 декабря по цене в 190, 220, 245 и 275 долларов за версии с 8/128 ГБ, 12/512 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также получила 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2392:1080 точек, частотой обновления изображения 120 Гц, частоту ШИМ-затемнения 3840 Гц и локальной пиковой яркостью 1800 нит, 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, ОЗУ LPDDR4x, флеш-память UFS 2.2, селфи-камеру разрешением 8 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung S5KJNS) и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку 44-Вт проводной быстрой зарядки, громкий динамик с 3D-панорамным звуком, подэкранный оптический дактилоскоп и защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP64.