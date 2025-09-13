Vivo Y31 5G получил аккумулятор на 6500 мАч

Компания Vivo объявила о выпуске смартфона Y31 5G, который базируется на 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с максимальной частотой 2,2 ГГц и поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Новинка также получила 128 ГБ флеш-памяти, 6,68-дюймовый экран LCD с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 0,08 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 44-Вт быстрой проводной зарядки, корпус толщиной 8,39 мм и массой 209 граммов, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68/69, а также предустановленную прошивку Funtouch OS 15 на основе Android 15. Смартфон обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 170 и 185 долларов за версии с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ памяти соответственно.
