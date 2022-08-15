Vivo Y35 получил 90-Гц экран и 8 ГБ ОЗУ

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y35, которая оценена в 250 долларов. Новинку оснастили предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой Funtouch OS 12, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680 с частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,58-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, пиковой яркостью 550 кд/м2 и 96% охватом цветовой гаммы NTSC, селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, разъемом USB Type-C, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.