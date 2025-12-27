Vivo Y500i получит ёмкий аккумулятор

В базе данных China Telecom обнаружились изображения и характеристики смартфона Vivo Y500i, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят корпусом с размерами 166,64:78,43:8,39 мм и массой 219 граммов, 6,75-дюймовым экраном с разрешением 1570:720 точек, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 613, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, батареей ёмкостью 7200 мАч и модулем NFC. Официальный релиз смартфона на китайском рынке ожидается 16 января.