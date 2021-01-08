Vivo Y51A (2021) представили в Индии

Vivo недавно выпустила смартфон Y51 в Индии — это случилось ещё в декабре. Теперь в отчете ресурса MySmartPrice говорится, что скоро у смартфона появится более простая версия смартфона, которая будет представлена исключительно в Индии. Согласно отчету, Vivo Y51A (2021) будет немного урезанным вариантом Y51. Но, к сожалению, производитель не называет официальных характеристик нового смартфона, так что говорить о его возможностях рановато. Инсайдеры, правда, заявили, что Vivo Y51A (2021) будет иметь на борту процессор Snapdragon 662. Это вполне привлекательный процессор среднего класса, который справляется с поставленными задачами и стоит разумных денег. С другой стороны, это пока что неофициальная информация.