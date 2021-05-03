Vivo Y52s представлен в новой версии

Нет ничего необычного в том, что один и тот же смартфон доступен с двумя разными версиями чипсета. Samsung уже много лет предлагает свои флагманские телефоны в вариантах Exynos и Snapdragon. И теперь Vivo решила поддержать эту тенденцию со своим смартфоном среднего класса Vivo Y52s. Vivo Y52s был выпущен в декабре 2020 года, и под его капотом был установлен процессор MediaTek Dimensity 720. Теперь же производитель незаметно анонсировал новую версию телефона с процессором Qualcomm Snapdragon 480 5G. Благодаря этому пользователь получает достаточно качественное и производительное решение, которое за свои деньги предоставляет мощный процессор и возможность подключаться к сотовой сети пятого поколения. Цена для России пока что не названа.