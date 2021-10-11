Vivo Y53s оценен в 22 тысячи рублей

Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo Y53s, рекомендованная цена которого составляет 22 тысячи рублей. Напомним, что новинка характеризуется 6,58-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G80, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 16 Мп и тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 2 Мп и 2 М, боковым дактилоскопом, модулем NFC, габаритами 164:75,46:8,4 мм, массой 191 грамм и предустановленной ОС Android 11 с надстройкой Funtouch OS 11.