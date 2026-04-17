Vivo Y600 Pro с АКБ на 10000 мАч готов к выходу

Компания Vivo объявила, что в ближайшее время будет представлен смартфон Y600 Pro. Производитель подтвердил наличие фиолетовой расцветки корпуса и круглого блока основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп. По данным китайских инсайдеров, главной особенностью устройства станет батарея ёмкостью 10000 мАч. Ждем в ближайшее время подтверждения от Vivo.

Напомним, что в марте был выпущен смартфон Vivo Y500s с 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с максимальной частотой 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 613, 6,75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1570:720 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, основной камерой на 50 Мп, фронтальной разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, защитой от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69 и стереодинамиками.
